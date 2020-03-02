新冠肺炎：女釋囚避檢進京　官方公開路線細節

湖北武漢女釋囚黃某英日前突破封城，返京後確診新冠肺炎導致滿城風雨，兩地多名官員先後受查及免職。北京市紀委監委黨風政風監督室周一（3月2日）在記者會上，介紹黃某英離開武漢及返抵北京的細節，包括黃女在監獄期間已出現異常體溫、進京關口的警員如何放行，以及黃女與家人一度拒絕前往酒店隔離。

監督室主任肖颯引述據調查報告指出，黃某英在上月17日刑滿釋放後，留在監獄隔離觀察，至20日期間獄方為他測量體溫多達13次，曾經出現攝氏37.3度異常體溫，但因黃某英要求回家逐與其女兒聯繫，並與後者的楊姓前夫約定21日將當事人送至武漢北高速收費站口交接。在離開監獄前夕，獄方對黃宣講防疫規定，並要求寫下居家隔離14天的保證書。

抵達會合地點後，獄警將黃某英送至關口，後者家屬已先與執勤公安說明來意並在當地等候，惟當時執勤的派出所公安警員未按要求對黃女履行查控職責，將其放行，導致黃女成功乘坐楊男的京牌私家車，於早上11時30分進入京港澳高速公路，翌日凌晨到達北京。

黃某英從大廣高速公路的檢查站進京，在翻查閉路電視畫面後發現，當時站內只開通3條車道，6名警員以兩人一組負責檢查。經核實，黃女的車約凌晨1時到達，期間負責檢查的警員1人到附近上廁所，未在工作崗位；另一人核查身份，並對車上乘員測量體溫報放行。

黃女到達新怡家園屋苑後，因地下車庫設有自動錄入系統，對楊男的私家車設有記綠，在沒有測量體溫及登記的紀錄下，直接讓車上3人進入；至24日黃女確診。當晚轉至地壇醫院繼續救治。黃某英起初等人因對前往集中隔離的酒店心存顧慮而拒絕前往，經街道、社區幹部反復溝通下，並為其墊付住宿費才獲准。

據了解，61歲的黃女為湖北省恩施州宣恩縣人，原在該縣水利水產局任財務股副股長。2014年2月18日因貪污罪被判監10年，服刑期間兩次減刑共14個月。刑期自2011年4月18日起至2020年2月17日止。因黃某英服刑的的武漢女子監獄有獄警確診，黃女屬密切接觸人員，並在釋放後隔離觀察。