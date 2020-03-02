新冠肺炎：華航業績降逾5成　取消近3000班次

新冠肺炎疫情席捲全球，多間航空公司先後公布停飛疫情國家及地區。台灣的中華航空公司周一（2日）向員工發公開信，指疫情對其營收衝擊超過5成，影響更甚於2003年的沙士及2009年的金融風暴；在面對大陸、香港、日本及南韓的疫情擴大，營運情況如同「雪崩」，目前已取消近3000班次。

公開信由華航的人力資源處發出，信中指出在台灣對多個境外地區發出的旅遊警示，華航在上月取消23％的航班比例，總計近1400班次；而剛開始的3月，亦已取消近3000班次，高達49％的航班比例，包括兩岸航線860餘班次、香港線920餘班次、東北亞及東南亞共1180餘班次，以及歐美等越洋航線亦影響近60餘班次。

華航又指出，在仍未到的4月份，已取消達2100班次，旅客退票的情形更加劇公司的困境。信中又提到若疫情加劇，公司須推出其他應變方案，屆時懇請一萬多名員工予以體諒；員工現階段除了在工作及能力許可範圍內，主動提出特殊事假及放寬留停的申請，積極並配合公司所發布的各項政策；另強調疫情過後，公司亦將需要與過往較長時間的修復期。