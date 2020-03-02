新冠肺炎：Fb訛稱疫區陸生回大學　無業男遭法辦

台灣台南市一名50歲邱姓男子2月3日在Facebook發文稱，有大陸學生回到台灣南部某大學的虛假訊息。刑事局周一（2日）表示接獲檢舉後，於該月25日查獲邱男，依違反社會秩序維護法函送裁處。

刑事局舉行破案記者會公布此案，指2月7日接獲民眾檢舉一名邱姓網民，對方在文中宣稱「獨家新聞。整批的疫區中國大陸學生在中國大陸警察的護送之下。趁着夜色已經回到了○○大學校區。從此台南東區淪陷。最近旅遊請不要來台南」。警方追查發現無業的邱男，擅自將某大學一群學生推行李走入校園的影片及照片發布於Fb上。

邱男亦於影片中口述：「中國大陸整群的留學生撤離回到某大學，非常可怕，這不是第一批，還有更多批的學生都已經先進去了，現在整個某大學淪為疫區，台南市東區已經淪陷」等言論。

警方表示，經查中央流行疫情指揮中心已於1月26日發布「陸生至2月9日暫緩來台」新聞，且經向該大學查證，該批學生為參加該大學舉辦營隊活動的國內學生，並非中國大陸留學生。邱某未加查證，即評斷台南東區將淪為疫區，擾亂公共安寧。警方傳喚邱男，但他遲遲未到案說明，警方仍將依社秩法送裁罰。