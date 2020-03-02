新冠肺炎：變賣動物園病亡東北虎　15人被起訴

新冠肺炎疫情持續，內地加緊嚴查及打擊售賣野生動物的違法行為。浙江省金華市一名戴姓男子，在經營煙酒店的同時，並任黑市商人販賣野味。警方近日在戴男的雪櫃發現多個珍稀動物製品，當中包括4年前一頭在動物園患肺炎病亡的東北虎。檢方於上周六（2月28日）起訴涉案15名疑犯。

內媒周一（3月2日）報道，戴男在去年9月前往蘭溪購買貓頭鷹，回程遭警方埋伏逮捕。他事後坦承店內藏有虎頭、虎肉、熊掌、娃娃魚及鱷魚肉等野生動物，均是以人脈從非法盜獵者手上購買，到手後再加價出售。而虎頭、虎肉和熊掌等，則來自動物園死屍。

經查，案中一頭雌性東北虎屬當地一間動物園飼養，惟在2016年因肺炎去世；而屍體被李姓馴養員塞進雪櫃，再經友人引薦販售虎頭及十多公斤虎肉給戴男。同樣的事發生在發現的熊掌屍體，戴男轉買至安徽的動物園管理員，後者將病死黑熊的四肢斬下而獲得。

調查指出，戴男自2016年起非法收購國家保護動物，包括17隻貓頭鷹、東北虎頭及虎肉、黑熊熊掌及鬣羚頭部等，並轉售他人食用，涉及70多萬元人民幣（約79萬港元）。至上周六，金華市婺城區檢察院以涉嫌非法收購、運輸、出售珍貴瀕危野生動物及其製品罪等提起公訴。