行過河邊遭「水鬼」盯上　台男靠呢招甩身

俗語話「人有三衰六旺」，一時運氣差兼看到不吉利的事物，到底要如何自保，相信很多人沒有考慮過。台灣一名網民在Facebook專頁「靈異公社」分享，他某日回學校時遇上水鬼，且倒楣地與對方一度四目交投。他強作鎮定，假裝甚麼都看不見，最後順利甩身。

事主表示，當日傍晚，他沿着河邊的道路走回學校，突然瞄到河邊有一塊黑色「水草」在移動，起初以為是小動物，於是稍微走近想看清楚，結果看到該隻水鬼。他立即撇開了視線繼續往前走，對方卻一路尾隨，還將整個身體探出水面，靜靜地靠近他。

為免刺激水鬼，事主閉上眼睛、打開手上書本掩着面部，嘗試遠離河邊範圍。未料他再張開眼時，對方突然出現在他身旁，將頭攝在他與課本的中間，面部腫脹發爛、雙眼死死瞪着他。事主直言當下「差點沒被嚇死」，幸好沒表現出來，最後水鬼似乎發現事主真的看不見自己，就停下腳步，不再從後跟蹤。

有網民認為事主在作故仔，也有認為他是太疲累出現幻覺；但也有人覺得，一旦真的倒楣撞邪，假扮看不到不失為甩身的好方法。