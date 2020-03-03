新冠肺炎︰鍾南山研究指管控遲5天實施　疫情規模或多3倍

新冠肺炎持續在全球擴散，國家衞健委高級別專家組組長、中國工程院院士鍾南山及其團隊，近日在學術期刊《Journal of Thoracic Disease》發表研究文章，指內地當局的管控措施如推遲5天實施，疫情規模或擴大至3倍；又預測至下月底，內地疫情規模或增至9萬至12萬宗。

據了解，該篇研究文章題為「基於SEIR優化模型和AI對公共衞生干預下的中國COVID-19（新冠肺炎）暴發趨勢預測」，研究把今年1月23日前後的人口遷徙數據及最新COVID-19流行病學數據，整合到經典傳染病學預測模型（SEIR）中並得出流行曲線。

預測顯示，內地疫情在2月下旬已達到高峰，至4月底將趨於平緩；如管控措施推遲5天實施，內地疫情規模預估將擴大至3倍；如減低武漢管控力度，湖北可能在3月中旬出現第二次疫情高峰，並延續至4月下旬。

預測又表明，內地截至4月底，將有9萬例至12萬例的疫情規模，惟現存確診病例（不計算已治癒病例）高峰不高於7萬宗，湖北不高於5.2萬宗，廣東和浙江不高於1200宗。

研究團隊提醒，模型預測與現實存在一定差距，如政府繼續嚴格實行管控政策，提高診斷水平，推出使用藥物，疫情規模將得到極大控制，嚴格的防控措施例如「早期篩查」最好實施至4月底。按目前情況，湖北省政府仍將繼續保持嚴格管控，出現二次高峰的可能性也相對較少。