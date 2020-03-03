二里頭遺址啟動申遺前期工作　被譽為華夏第一王都

被譽為「華夏第一王都」、位於河南偃師市的二里頭遺址，正式啟動申遺前期工作。河南省文物局近日通報，指該局計劃今年內推進二里頭申遺前期工作，盡快編製好申遺文本，爭取早日列入《中國世界遺産預備名單》，進而向聯合國教科文組織申報世界遺産。

二里頭遺址被普通認為是夏朝都城遺址（也有指是商朝都城遺址），擁有目前最早的城市主幹道網、最早的青銅禮器群。中國社科院考古研究所二里頭工作長趙海濤指出，60多年來的研發及考古發現表明，距今3500年至3800年的二里頭遺址，揭示了以大型夯土建築為代表的宮室制度、以青銅禮器為代表的器用制度等王朝禮儀制度、王朝國家的誕生過程，是早期國家的突出代表。

目前，洛陽市文物局正與二里頭工作隊、偃師市政府等單位合作，收集篩選相關基礎考古材料、二里頭地形圖及測繪圖等資料，為編製申遺文本奠定基礎。洛陽市文物局負責人表示，二里頭遺址發現於1959年，考古發掘時間跨度大，資料繁多，資料整理存在一定難度，「第一階段的資料收集已完成80%以上，之後還將進行二次篩選」。