新冠肺炎︰雷神山聾啞病患出院　表演手語舞向醫護致謝

家住湖北武漢88歲喻姓老翁和56歲趙姓女子均是聾啞人士，早前因確診新冠肺炎，被安排送到雷神山醫院治療。為了讓他們得到更好的照顧，醫護人員特意利用休息時間學習手語。至周一（3月2日），兩人終康復出院，出院前特意用手語舞《謝謝你》向醫護人員致謝；短片曝光後，引起網民熱烈討論。

據了解，喻翁及趙女確診新冠肺炎後，上月18日被救護車送到雷神山醫院治療。為了方便照顧，院方把兩人安排在感染科B3病區的同一間病房內。由於醫護人員起初不懂手語，兩人雖然十分難受，卻無法與醫護人員溝通。幸好病區保潔員志願者毛妍力是一位心理學教師，同時懂得手語，她便利用休息時間，輪番教授醫護人員手語，讓醫護人員能與兩人進行簡單的手語交流。

由於不習慣長期佩戴口罩，喻翁經常趁醫護人員不注意，把自己的口罩扯掉。醫護人員只好像哄孩子一樣，不厭其煩地勸說喻爹爹，並親手為他戴上口罩。

病區護士長王健表示，醫護人員的手語其實並不熟練，但希望讓聾啞患者感受病房裏的溫暖。經治療，兩人周一下午均達到出院標準，醫護便為他們送上預先準備好的紀念品。兩人為感謝醫護人員，特意用手語舞《謝謝你》向醫護表達︰「謝謝你，感謝有你，世界更美麗。」