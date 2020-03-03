新冠肺炎：新增7宗確診　均為意大利輸入個案

內地近日的境外輸入新冠肺炎確診病例有上升趨勢。浙江省衞健委周二（3日）公布，當地新增7宗意大利輸入確診病例，均與首宗境外輸入病例王某某為密切接觸者。目前，該省累計確診1213宗，其中境外輸入病例8宗。

省衞健委指，新增的意大利輸入病例均在麗水市青田縣，與首宗境外輸入確診患者在意大利貝加莫在同一間餐廳工作，一直生活在意大利，無湖北武漢接觸史。他們先後乘搭班機抵達上海浦東機場，再坐包車到青田縣接受隔離觀察，至周一（2日）對新冠肺炎核酸檢測呈陽性，目前在定點醫院隔離治療。

意大利疫情爆發，不少僑胞欲返鄉。浙江青田縣僑聯黨組書記張偉華日前發表講話，指歡迎僑胞回國，但必須接受統一隔離，同時呼籲僑胞不需恐慌，規勸他們留在意大利的家中自行隔離，不要返鄉。

僑聯副主席金雙恩指，意大利有將近10萬的青田縣僑胞，由於當地疫情嚴峻，導致部分僑胞想立即回鄉，但因應目前回國風險太高、容易受感染，才想勸導僑胞暫停回來。他表示，目前已在溫州機場、蕭山機場及上海浦東機場設立工作服務組，為僑胞解決交通問題，亦為他們提供免費住宿及飲食。若僑胞家中有任何困難，可隨時聯繫僑務部門，將盡快提供協助。