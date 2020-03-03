新冠肺炎：病變影響免疫系統　患者造血功能受影響

為了找出新冠病毒會對病人造成甚麼傷害及分析死亡原因，內地多個專家團隊近日先後完成對新冠肺炎死亡患者的解剖及分析。中國科學院院士、陸軍軍醫大學西南醫院病理科主任卞修武周一（2日）表示，新冠肺炎病變雖主要在肺部，也會影響淋血和造血系統。

卞修武表示，通過病理的觀察，從整個肺部病變程度來講，新冠肺炎要比沙士略為輕微，前者的肺泡結構破壞和肺壞死程度都較後者輕微。他指出，由於現在解剖病例比較少，其規律性仍有待觀察。

其次，新冠肺炎和沙士都有二型肺泡上皮的增生，但後者的增生普遍會脫落到肺泡腔裏面。而新冠肺炎的增生非常活躍。另在肺泡纖維化的程度和進程上也有所差異，病毒存在的形式、攻擊細胞的聚集程度，兩種冠狀病毒也存在差異。

另除了肺以外，新冠肺炎對患者的淋巴和造血系統也造成影響，比如淋巴細胞減少，淋巴結細胞減少，骨髓的造血功能減弱。這些傷害甚至出現片狀的壞死，都要比沙士嚴重。這說明新冠肺炎除主要攻擊肺部外，也會傷及很多其他器官，尤其是免疫系統。這種損害可能是病毒直接作用，也可能是通過全身性的細胞因子造成間接損傷。

從上月16日至今，內地已對十多例新冠肺炎患者屍體進行解剖和初步驗屍。除卞修武和上海瑞金醫院團隊外，早前華中科技大學法醫學院病理科劉良教授率領的團隊也完成解剖並發表報告。