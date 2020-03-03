新冠肺炎：研究指逾8成中小企3個月現金用盡　老闆押房產貸款

內地爆發新冠肺炎疫情，為中小企經濟帶來嚴重打擊，內地近日有研究報告顯示，超過8成中小企將在3個月內用盡現金。日本媒體周二（3日）報道稱，愈來愈多中小企業老闆被迫以房產抵押申請貸款，惟受疫情影響，大部分經濟活動中斷，復工人手不足等影響，或很快出現中小企業的倒閉或遣散潮。

內地清華大學和北京大學早前發布的報告顯示，2月初調查1506間中小企業中，有85%預料將在3個月內耗盡現金，另有三分一企業預測，疫情令企業全年營收減少50%以上。報告作者朱武祥教授表示，大部分中小企業依賴營業收入，融資管道無大型公司或國企多。

報道指，受貿易戰和疫情影響，不少企業已負債纍纍，一間太陽眼鏡工廠的老闆表示，已將住所向銀行抵押，貸款200萬人民幣（約227萬港元），用作公司運作和為100名員工發薪金，但僅能支持兩個月，再貸款將需更多抵押品和償還更高貸款利率，「我現在現金極其短缺，很難申請銀行貸款。」

有經濟學家預測，內地第一季度的經濟增長將降到3%。另在廣州金融部門工作的員工表示，目前很多中小企對貸款需求大，部分企業老闆已決定停止營運，政府需推出更多真正惠及中小企的援助政策。