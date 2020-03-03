新冠肺炎：廣州推48項紓困措施　助企業復工減負

為協助企業應付新冠肺炎疫情帶來的影響，廣州市人民政府周二（3日）提出48項紓困措施，料最多可為企業減負超過830億元（人民幣，下同，約943億港元）。同時，透過建立市應急轉貸機制和普惠貸款風險補償機制，再為企業增加流動資金1300億元（約1477億港元）。

新措施內容涉及廣州經濟社會發展各方面，包括全力保障物資供給、有序有力推動企業全面復工復產、全方位加大企業幫扶力度、加大項目建設和補短板投資力度、促進消費質量、穩定對外貿易、加強重點產業發展、打造一流營商環境等。新措施又放寬對商業服務類物業的銷售限制，不再限定銷售對象，已確權登記的不再限定轉讓對象。

為推動重點項目全面復工，當局將成立主管部門為項目單位解決防控措施落實、用工不足、材料緊決和價格上行等問題。同時全力推動新項目開工，力爭一季度新開工項目超過100個、5月底超過200個，7月底前全部開工。

新措施研究設立專項經費，圍繞醫療衞生、物資保障、環境建設、交通物流等短板領域，再策劃和儲備一批重大平台、項目，力爭納入國家和省重大規劃和項目計劃。

在提振消費方面，措施提出由本月至今年底，對個人消費者購買新能源汽車給予每車1萬元（約1.13萬港元）綜合性補貼。另發放「廣州文旅惠民券」，對疫情結束後重大文化旅遊活動、演出和旅遊消費給予資金支持。

為吸引包括來自外省和其他市的企業到廣州參展，新措施制訂展會目錄，對參展企業按展位費、裝修費、機票、住宿等費給予最高50%的資金補助，每家企業參加同一展會最高資助額10萬元（約11.3萬港元）。