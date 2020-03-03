新冠肺炎：監獄為省疫情重點　應勇要求抓好防控工作

湖北省市書記、省新冠肺炎防控指揮部指揮長應勇，周一（2日）到武漢市兩間收治確診囚犯的方艙醫院，檢查督導特殊場所和重點人群疫情防控工作，指該省當前疫情形勢仍嚴峻複雜，監獄等特殊場所更是疫情防控的重點，要確保所有監獄都納入各地疫情防控體系，服從統一管理。

他指出，監獄一旦出現疫情，就要將確診和疑似患者及時轉到方艙醫院集中救治，並對全部緊密接觸者隔離觀察，全面徹底進行環境消毒，對康復出院的囚犯和釋囚嚴格實施隔離觀察；未發生疫情的監獄則繼續嚴防死守，確保安全度過疫情期。

應勇要求屬地和監獄管理部門，需確保相關人員應隔盡隔、應收盡收、應檢盡檢、應治盡治，全力遏制疫情發展，強調要抓牢當前重要窗口期，全力以赴救治患者，切實提高治愈率、降低病亡率，切斷傳染源，阻斷傳播途徑。他又指，全力支持省內醫用物資、醫療設備生產企業擴大產能、增加產量，有條件的地方要有序組織開展農業生產，研究探索有條件的分級分區分時復工復產預案。