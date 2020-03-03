新冠肺炎：疑1月已爆疫情　武漢女監23天後才通報

湖北武漢女釋囚黃某英日前返京後確診新冠肺炎，備受外界關注。湖北省紀委監委周一（2日）發布消息，指武漢女子監獄有幹警1月29日確診新冠肺炎，黃女屬密切接觸者，而監獄在疫情爆發前已進入戰時狀態，實行封閉式管理。上述事件均意味監獄早就發生感染事件，令網民質疑官員有心暪報，希望當局能查清。

消息指，黃女所在的分監區有幹警1月29日確診新冠肺炎，意味監獄當日已發生感染事件，成為官方公開披露的監獄感染最早時間點。武漢市司法局曾稱，監獄在疫情發生後對疑似病例及其密切接觸者一律隔離觀察。惟省司法廳網站消息，湖北省監獄系統已於1月25日啟動戰時機制，14000餘名民警進入值班備勤模式，3300餘民警則於1月24日入監，實行封閉式管理，連續執勤14天，期間暫停探監。

直至上月21日，湖北省監獄管理局才披露稱，武漢女子監獄確診230宗新冠肺炎病例。由於消息公布日期與幹警確診日子相距23日，有網民懷疑官員暪報，「到底是在隱瞞甚麼」、「一開始瞞報，然後送人，然後上報」，認為當中涉及的人員眾多，「管理漏洞太多了」，又質疑當中還有多少病例沒有上報，希望當局要查明事實，嚴懲涉事官員。