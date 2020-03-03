新冠肺炎：患者死去未納統計　衞健委稱其他頑疾所致

山西一名新冠肺炎病人日前病逝，惟省衞健委未有將個案計入新冠肺炎病亡病例，引來外界質疑。省衞健委工作人員解釋，患者的新冠肺炎早前已治愈並出院，後來因其他病加上年紀大才病故。

死者姓姚，男性，終年84歲。今年1月20日，姚男的妹妹、妹夫及表外孫從武漢乘坐高鐵到太原曾在姚男家暫住，其後遷出。同月30日下午，姚男出現發燒自行服藥，翌日體溫恢復正常。到2月2日，他在家中不慎跌倒，同月6日送到太原市中心醫院急診，翌日轉送太原市第四人民醫院並確診感染新冠肺炎。其後姚妻、其女婿，以及妹夫也相繼確診。

有醫生指，姚男2月8日被送到太原市第四人民醫院時已經昏迷，需插喉和使用上呼吸機。翌日凌晨，姚男接受血漿治療，分三次共接受輸血600毫升。兩天後胸片顯示，姚男肺部炎症病灶明顯好轉，淋巴細胞也明顯回升，惟其肝、心、腦、腎等器官，以及血液系統還存在問題，需繼續治療。姚男女兒上月27日接到醫院通知父親離世，具體死亡原因不清楚。至於家中其他感染新冠肺炎的親屬已出院，仍在酒店接受隔離。

山西省衞健委相關工作人員周一（2日）對內媒記者稱，據其從太原市第四人民醫院了解，姚男的新冠肺炎早前已經治愈，還辦理了出院。但因為老人年紀大、伴有其他基礎病，之後繼續住院接受治療，最終未能救回。

據國家衞健委公布，截至周二（3日）凌晨，山西累計確診新冠肺炎病例133宗，無死亡病例。