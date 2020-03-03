新冠肺炎：員工染病企業停工　兩部門報告內容不一惹議

新冠肺炎疫情持續擴散，安徽合肥市衞健委周一（2日）發布消息，當地新增一宗確診個案，患者許某某為無症狀感染者，是安徽國風塑業股份有限公司的員工。該公司隨即被下發《停產通知》，內容卻寫上因有員工發燒就醫未及時上報，而責令企業停產整頓。事件引起多方討論，質疑當局欲隱瞞疫情。

據市衞健委消息指，合肥市二院周日（1日）上午通過疫情網，報告一宗新冠肺炎無症狀感染者， 43歲許某某為一名工廠員工，居住在瑤海區某屋苑。而合肥高新技術產業開發區經濟貿易局（下稱經貿局）發出的《停產通知》，則寫明當局在監督疫情防控工作中，發現該公司的防疾工作不到位，且有員工發燒就醫未及時上報，遂責令企業停產整頓。

針對患者情況，經貿局工作人員指，責令該企業停產整頓「內容屬實」，而員工發燒就醫情況則為該企業上報。市衞健委宣傳處工作人員表示，衞健委官網發布是權威訊息，並不清楚其他單位通報的情況，強調訊息來源於合肥市二院網絡直報系統，以官方發布為準。

事件引網民討論，有人指患者已發燒，為何官方仍定義為無症狀感染者，「發燒不是最典型的症狀？」、「兩次發燒屬於無症狀？」，質疑官方有意瞞報疫情，「為甚麼數據不管是確診還是疑似數據都是0」。