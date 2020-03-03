外國人永居權草案惹爭議　網民怒斥門檻太低

中國司法部上周四（27日）發布《外國人永久居留管理條例（徵求意見稿）》（下稱條例），瞬間掀起內地網民強烈不滿。其中，有人對條例第17條「外國人與中國人結婚，並在中國居住滿5年，便可獲得永久居留權」的反對聲音最大，網民認為這條條例會導致外國人領取中國「綠卡」的門檻大大降低。

一名內地律師在社交網站貼文稱，條例中有關結婚、投資、和工作原因申請永居權實在太低，又指在中國的外國人往往有「超國民」的待遇。他在文中表示，外國人的待遇不高於本國國民是世界通行的做法，但在中國往往相反，外國人擁有本國國民不能擁有的特別優待、優惠政策。如在2012年，一名環遊世界的日本人在湖北武漢丟失了一輛單車，武漢市警方連夜便幫他將單車尋回；但網民稱同樣的事放在中國人身上，卻往往石沉大海，毫無回聲。

有網民指該條例中，外國人獲得中國永久居留權卻不用加入中國國籍，是非常可怕的事情。要知道，中國是一個不允許多重國籍的國家，在入籍中國後必須放棄外國國籍；但由於條例獲得中國永居權的門檻太低，可能會導致外國人在中國與既享有中國國民同等的福利，又能以外籍人身份，享受政府專門給外國人的優惠政策。

條例公布後，更在網上引起反黑人情緒，有網民質疑，非洲貧困地區的家庭只要需將1人送往中國留學或工作，在其獲得中國永居權後，便可依例舉家遷往中國，享受中國的國民待遇；另有網民指出，中國可能會出現一個新型行業，有人會為了錢，以婚姻作外國人的移民中介，幫助外國人獲得中國永居權。