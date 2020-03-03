新冠肺炎：收購捕獵瀕危野生動物　一男子囚10年

安徽省宣城市3名男子早前犯非法捕獵、出售、收購珍貴或瀕危野生動物，案件近日在宣城市宣州區法院一審宣判，3人分別被判有期徒刑10年至拘役4個月不等。法院指出，涉及的野生動物包括兩隻冬候鳥猛禽「紅隼」和10隻和尚鸚鵡，他們經多次轉手後，賺取差價。

檢方指控稱，韓姓男子在2018年和2019年間，曾兩次在家中露台安裝捕鴿工具，捕獲兩隻紅隼，用微信上聯繫郭姓男子，分別以230和260元（人民幣，下同，約261至295港元）出售，郭男再以近兩倍價錢轉手予魏姓男子。警方搜索郭男家中時發現多隻和尚鸚鵡，後者表示早前以1萬元（約1.14萬港元）從他人手中購買。

經國家林業局鑑定，紅隼被列入《國家重點保護野生動物名錄》二級，和尚鸚鵡被列入瀕危物種國際貿易公約貿易公約附錄Ⅱ中。目前上述野生動物已放飛或由皖南國家野生動物救護中心飼養。法院判決指，郭男被判囚10年和罰款3萬（約3.4萬港元）；韓男被判囚1年，罰款1萬元，魏某被判拘役4個月和罰款4000元（約4546港元）。