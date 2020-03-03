CIA涉黑客攻擊中國11年　獲航空航天等情報

內地官媒報道，「國際安全智庫」微信公眾號周二（3日）發布文章，披露美國中央情報局（CIA）的黑客組織，在過去11年持續對中國進行網絡滲透攻擊，受影響的包括航空航天、科研機構、大型互聯網公司以及政府機構等多個單位。

文章提到，維基解密在2017年接受前CIA僱員情報，向全球披露逾8000份文件，其中涵蓋黑客攻擊手法、目標，以及核心武器文件「Vault 7」（第7號保險庫），線索鎖定攻擊來源為CIA。黑客活動自2008年9月至去年6月，集中在北京、廣東、浙江等省市；而攻擊活動都歸於一個鮮少被外界曝光的涉美組織「APT-C-39」。

攻擊圍繞着航空航天等機構的系統開發人員，並從過百間海外及地區的航空公司獲取訊息，不排除CIA已實時追蹤定位全球的航班實時動態、乘客訊息等情報，進而從關鍵人物實施政治威脅或軍事打壓。

文章強調，在綜合有關技術分析和數字證據下，相信上述攻擊活動是由美國情報機構參與發起，這不僅給全球網絡安全帶來嚴重威脅，網絡空間早已成為大國較量的另一重要戰場。