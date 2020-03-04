新冠肺炎︰城管屈配菜員是小販 搶物資不果即圍毆

內地城管暴力執法問題為人詬病，即使在新冠肺炎疫情期間，亦頻頻發生。湖北武漢市江漢區一名超市職員，近日為某屋苑配送物資期間，遭多名城管為難；城管企圖沒收物資，遭職員拒絕，雙方一度大打出手，職員慘遭圍毆。相關片段曝光後，引起輿論熱議，當局周二（3日）宣布辭退3名涉事城管，並立案調查相當負責人。

據了解，涉事超市自武漢「封城」後，便與社區合作，由被毆男子擔任配菜員，負責把物資送到社區內，再分配給居民。當天上午8時許，男子在肇事屋苑門外分配物資時，多名城管到場，咬定男子是違法擺檔的小販，企圖沒收物資，遭男子拒絕，城管便上前圍毆男子，一度扯開男子的口罩。

警員其後到場，將眾人帶回派出所；惟該批城管仍不擺休，在派出所內再與男子衝突，最終被警員調停。涉事屋苑物業管理公司事後解釋，指城管可以誤以為男子是小販，才會動粗。

事件引起輿論熱議後，江漢區政府辦公室周二通報，指涉事3名分別姓呂、姓蔣及姓李的城管已被辭退，至於負有管理責任的漢興街公共管理科相關負責人則被立案調查。