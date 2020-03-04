姦劫案假釋犯毀腳鐐逃亡　中途再劫檳榔攤

台灣台北一名歐姓男子多年前因犯姦劫案被判入獄，3年前獲假釋，但必須戴上電子腳鐐接受監控。周一（2日）晚他破壞電子腳鐐後從花蓮開車到台北，並於周二（3日）凌晨持刀搶劫一家檳榔攤後逃走，同日下午落網。

現年53歲的歐男，1997年駕駛兄長名下的士，在台北市內湖區接載一名20多歲女子後開往陽明山上，然後持刀恐嚇女方，將其性侵及搶走現金。歐男被捕後被判無期徒刑，至2017年獲假釋，因被評估再犯機會高，於是要戴上電子腳鐐實施科技監控，並禁止於晚上10時至翌日上午5時30分離家外出。

周一晚上9時許，歐男的電子腳鐐出現異常訊息，檢方隨即會同警方前往其位於花蓮的家中查看，竟發現電子腳鐐已破壞，歐男則逃去無蹤，花蓮地檢署與警方於是連夜追緝。

據警方調查，歐男周二凌晨2時許開車駛至台北市重慶北路一家檳榔攤，持刀威嚇店內女職員交出財物，得手5000多元新台幣（約1300港元）後再駕車離開。職員之後報警，警方翻查閉路電視畫面並比對劫匪駕駛的私家車資料後，發現劫匪正是被通緝的歐男。

其後高雄警方在橋頭、岡山一帶發現可疑車輛，最後於周二下午3時許在鄰近燕巢和岡山的高速公路逮獲歐男，之後押返高雄刑事局進一步調查。