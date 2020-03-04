新冠肺炎︰企業復工加強防疫　員工上班前先過三關

內地多個省市陸續復工，惟復工企業紛紛加強消毒，防範疫情擴散。其中，科技巨企騰訊周一（2日）起全面復工，惟員工上班前要先「過三關」，公司亦為每位員工提供口罩，並安排專人送飯上門等。

內地傳媒報道，除了未解除隔離的員工外，所有提前申報健康訊息，獲取電子通行證「綠碼」的員工，均返回公司辦公。通行證是根據員工填寫的健康申報訊息自動生成，而員工乘坐公司車及進入大樓時，均需出「綠碼」確認資格。另員工上班前亦要先「過三關」，包括完成14天居家隔離、完成新冠病毒學習必修課、沒有感冒發熱症狀。

另外，騰訊亦在各地辦公大樓地上設置好定距圖示，排隊1米為距，大門設有紅外熱成像測溫儀，電梯地上亦用膠帶標記出九宮格，讓員工在搭乘電梯時保持一定距離。員工每周亦可掃碼領到10個口罩。

此外，公司亦要求員工抵達辦公樓層後第一時間洗手消毒，與同事交談時保持1米以上的距離，工作期間盡量減少會議。至於深圳濱海大廈的海景餐廳亦暫停堂食供應，早餐沿途派發，午晚餐以飯盒形式配餐，由專人專車送飯上門。