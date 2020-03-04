新冠肺炎︰打擊網絡交易成效不呎 仍有網店售野味製品

周二（3日）日「世界野生動植物日」，打擊網絡野生動植物非法貿易全球聯盟（Coalition to End Wildlife Trafficking Online）最新報告顯示，聯盟成員從2017年至2020年3月期間，於在線平台刪除或封禁約300萬條涉及瀕危物種的非法貿易訊息；惟有內地傳媒發現，部分電商平台仍有野味製品出售。

隨着新冠肺炎爆發，內地宣布禁止野生動物交易，截至2月27日，內地主要電商平台已下架或屏蔽、刪除野生動物交易訊息75萬多條，關停網店或帳號1.7萬個。世界自然基金會野生物貿易項目主任王磊指出，中國嚴打非法野生動物交易，為聯盟開展工作提供了天時、地利、人和，世界自然基金會將繼續支持聯盟成員打擊網絡野生物犯罪。

惟內地傳媒記者周二在淘寶等電商平台檢索發現，雖然檢索「野味」一詞時，搜索結果會出現「我們一起對野生動物交易說不」的提示，但諸如雪蛤（東北林蛙）、蛇等野生動物的製品仍在售賣。

國際野生物貿易研究組織中國項目代表徐玲指出，互聯網徹底改變了全球貿易格局，同時犯罪分子亦轉向網絡平台，「聯盟成員正向那些試圖濫用其服務的人進行反擊」，強調網絡匿名制並非野生動物貿易犯罪分子的「避風港」。

據了解，聯盟是由世界自然基金會（WWF）、國際野生物貿易研究組織（TRAFFIC）和國際愛護動物基金會（IFAW）於2018年聯合發起，如今已入34間企業加入，包括阿里巴巴、騰訊、快手等17間中國企業。聯盟通過全球「網絡野生動植物犯罪偵查員計劃」，培訓志願者在網上識別非法野生動植物產品，並提交給聯盟成員的安全部門及時刪除。