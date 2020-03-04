少女網紅分享整容經歷掀爭議︰13歲起手術不下60次

愛美之心，人皆有之。隨着醫學技術進步，接受微整形乃至整容的人實不在少數；惟每人審美觀不一，如外國不時有男女為變身真人版芭比而整容，內地也有著名的「蛇精男」。內地女網紅「小z娜娜Nana」（下稱小娜）近日披露自己的整容經歷，掀起網民熱烈討論；姑勿論整容後美不美，因她聲稱13歲起大花金錢開始整容，令不少網民質疑手術的合法性，更有網民懷疑是刻意炒作，質疑她的年齡。

自稱即將滿16歲的小娜披露，她自13歲起便開始整容，3年來接受過的整容手術不下60次，光是眼部便接受了至少6次雙眼皮手術、5次眼角，同時曾多次隆鼻、臉部吸脂、脂肪填充，甚至全臉磨骨等等，所花費的手術費用高達數百萬人民幣。她又透露，自己曾在上海就讀國際學校，但因整容太多導致身體不好，目前處於休學狀態，未來將赴英國留學。惟她毫不後悔，認為「整容改變命運，走上人生巔峰」。

不過，很多網民都認為小娜是「愈整愈醜」，更有網民嘲諷為「蛇精男師妹」。從小娜分享的照片可見，接受整容前，她也一位眼睛大大、可愛的小妹妹，惟整容後下巴削尖，眼晴比常人大近一倍，鼻子也明顯尖得不像常人；對此，有網民苦心規勸「妹妹不要再動了」。

此外，有網民質疑，為何小娜父母會同意女兒多次整容，從而懷疑事件真實性。有網民指出，根據中國內地及南韓規定，未成年人士接受整容手術必須得到監護人同意；其中在內地，除非是以治療為目的，否則一般正規醫院不會為未成年人士整容。更有網民懷疑事件純屬炒作，「要不是虛報年齡，要不就是P圖，實是難以置信」。