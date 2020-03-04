新冠肺炎︰省政府清理人工繁育產業　涉2131野味養殖戶　

新冠肺炎肆虐全球，野味被視為疫情源頭之一。素有「動植物王國」美譽的雲南省，同時野生動物人工繁育技術成熟，擁有大批野生動物養殖戶。雲南省政府周二（3日）在記者會上透露，該省目前共有2131個合法野味養殖戶，當局將開展人工繁育產業清理整頓工作，研究起草有關工作方案和應急預案，並妥善處置後續事宜。

據報，雲南省截至目前，共有合法食用野生動物養殖戶2131個，種類主要包括野豬、藍孔雀、蛙、雉雞、蛇、梅花鹿等，總存欄量約有264.7萬隻。經初步評估，養殖戶固定資產投入超過12.4億元人民幣（約港元），從業人員超過8000人。

雲南省林業局副局長王衞斌指出，全國人大常委會發布《關於全面禁止非法野生動物交易、革除濫食野生動物陋習、切實保障人民群眾生命健康安全的決定》後，對動物野外種群監管執法和食用野生動物人工繁育管理出現重大影響，該省將迅速展開清理整頓工作。

他續指，對於因科研、藥用、展示等特殊情況，需要對野生動物進行非食用性利用的養殖戶，當局將研究制定嚴格的審批條件和程序，列明需提交的證明材料，建立評估機制，經審核確定來源合法、符合法定條件者，方可予以批准；同時，當局將加強對非食用性利用野生動物活動的後續監管，防止濫用、虐待等不當方式，杜絕假借合法渠道從事非法交易活動和食用的行為。