新冠肺炎：鈔票放微波爐加熱消毒　碳化成「火燒幣」

新冠肺炎令市民人心惶惶，江蘇無錫一名李姓婦人，近日因怕紙幣上沾有新冠病毒，竟將逾3000元人民幣（約3400港元）現鈔放入微波爐加熱消毒，待她聞到「燶味」慌忙取出卻為時已晚，大部分紙幣已碳化變成黑色，面目全非。幸經銀行職員細心鑑別處理，「火燒幣」才獲全額兌換。

是次甄別和兌換紙幣相當困難，由於紙幣碳化部分較多，無法通過儀器辨別，銀行職員只能徒手清點數量和鑑定真偽，操作難度較大；另紙幣在清點過程中容易碎裂，為防止二次破損，職員只能小心翼翼地將紙幣揭開、攤平，再貼在同等大小的白紙上。

銀行負責人表示，銀行按照央行要求對疫情防控重點地區回收的現金，採取紫外線或高溫消毒，通常存放14天以上再投放市場；非疫情重點地區的現金則消毒後存放7天以上再投放。

據了解，監管部門和各商業銀行均重視紙幣的消毒問題，其中湖北武漢有銀行早於1月底已下發通知，明確要求做好現金儲存及業務辦理場地的消毒工作，對回收的現金採用紫外線、高溫等方式消毒後再清點，醫院等重點單位回收的現金經重點消毒後清點暫存，再統一處理。