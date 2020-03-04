新冠肺炎：公共場所仍掛門簾　市民憂交叉感染

中國北方冬季寒冷，大多公共場所會在出入口加設棉質門簾，以達防風保暖。新冠肺炎疫情嚴峻，市疫情防控工作小組早前要求公共場所拆下門簾，顧客之間需保持「一米線」距離。惟北京有市民日前反映，有商場仍掛上門簾，恐影響通風換氣，更可能存在交叉感染的風險。

內地傳媒周二（3日）報道，北京多間商場、地鐵站等公共場所仍掛有門簾，其中有商場在出入口掛上6道門簾，市民完全通過後才得以步入商場範圍，再接受體溫測量，檢測合格後方可內進。不過，若市民遇上人多的情況，人與人之間就難以保持「一米線」距離，多人掀開門簾亦導致通行效率緩慢，極易造成多人排隊出入的情況，更令不熟悉路線的顧客容易走錯，「簡直就像走迷宮一樣」。

另北京呼家樓地鐵站通往商場的出入口同樣加裝門簾，但門簾之間基本沒有空隙，上面留有不少污漬，且該站的標識被掩蓋，市民難以辨識出入口位置。有市民認為門簾會令空氣流通不暢，且數量太多，民眾出入都會用手觸摸，恐有一定的交叉感染風險，又指現時氣溫逐漸和暖，公共場所可考慮拆除。

北京新冠肺炎疫情防控工作領導小組上月在會議中強調，公共場所要將「一米線」、「摘門簾」作為規定動作。該商場工作人員指，將與有關負責人溝通協調，盡快就門簾問題作出反饋；地鐵站值勤人員指，該通道及門簾隸屬鄰近商場管轄，但地鐵公司仍會與商場物業管理溝通，盡快拆除。