新冠肺炎：醫生梅仲明病歿　好友哭訴無法送一程

內地爆發新冠肺炎疫情，多名醫護被感染，曾與李文亮同科室的武漢中心醫院眼科副主任、主任醫師梅仲明，因感染新冠肺炎，周二（3日）中午12時在武漢金銀潭醫院逝世，終年57歲。他的高中同學聽聞消息後哭訴，由於武漢封城，無法去送他最後一程。

梅仲明的40多年好友張明星在1月5日的高中同學聚會時，最後一次見他，當時他還提醒同學要做好防護，詎料他亦中招。張男憶述，梅仲明出生在普通家庭，父母是工人，有一個哥哥和4個姊姊；在高中時期一直埋頭苦讀，高考後成績是全校狀元，在老師的推薦下，報考廣州中山醫學院（現中山醫科大學）學醫。

該醫院醫生表示，梅的科室醫生接診了一名患青光眼的患者，隨後多名醫生被感染，梅是第三名被感染的醫生。該名醫生續稱，梅一開始僅稱發低燒，隨後被確診，住院期間病情穩定，詎料其科室同事確診後病逝，他覺得很自責，病情隨即惡化，在上周一（24日）送入金銀潭醫院ICU病房。

另有知情人士表示，武漢市中心醫院仍有3名醫護人員因嚴重感染新冠肺炎，正在武漢市金銀潭醫院接受救治。