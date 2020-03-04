新冠肺炎：華留學生違隔離禁令　斥俄庭審翻譯有誤判決不公

新冠肺炎疫情持續，俄羅斯莫斯科市政府早前要求，所有從中國入境的人員均需自我隔離14日。中國駐俄羅斯大使館隨後通報稱，有80名中國公民涉嫌違反自我隔離規定，將被罰款和驅逐出境。有脫離隔離期的中國留學生認為，法官庭審時未清楚情況，翻譯人員未如實翻譯，「直接被判驅逐出境，判決不公平」。

有中國公民外出時，被當地警方在地鐵站等公共交通設施出入口截獲，隨後送隔離點強制隔離14日。多名中國旅客表示，入境該國時無人解釋隔離同意書內容，用英文問防疫人員，他們也沒有回答，「看不懂也聽不懂俄文，資料都是防疫人員填寫的，我們只是簽了名」、「早知道要隔離14日，我才不過來這邊」。

另有被強制隔離的民眾強調，被當地警方帶走時，僅稱是檢查身體，隨後才得悉違反了隔離禁令，「很多人是糊里糊塗被送去強制隔離的」。在當地讀經濟專業研究生的留學生王偉（化名）表示，他早前已收到醫生發出的健康診斷證明，解除隔離禁令，但他的室友到樓下倒垃圾時被指違反禁令，兩人被帶走隔離，「我覺得很冤枉」。

王偉等多名違反禁令的公民出庭受審後，被罰款5000盧布（約591港元）和驅逐出境，5年內禁止入境，不服判決將可在10日內上訴。王偉表示，在庭上，他曾嘗試告訴法官已過14日隔離期，但庭上的翻譯未有如實翻譯他的意思，法官講了3分鐘的審判結果，翻譯只講了兩句，「你被罰款了，5年內禁止入境」。

另有被隔離者在微博發文稱，被當地警方方暴力執法，虐待隔離人員。王偉認為，集中隔離環境和食物都不錯，沒有抱怨，但大家的重點是覺得判罰不公平。華駐俄大使館周日（1日）闢謠，情況不屬實，應尊重該國的臨時防疫措施；但強調，若民眾遇過度執法或不公正待遇，可向使館反映。