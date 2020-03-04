新冠肺炎：爆美國防護意識低　台營養師戴口罩被叫除下

美國新冠肺炎疫情蔓延，當中以華盛頓州為重災區，目前全美9宗死亡病例中，8宗來自該州，其中6人又來自同一醫院。在該醫院工作的一名台灣營養師周二（3日）在Facebook發文，聲稱面對疫情爆發，當地醫護人員的防護意識甚低，「辦公室內只有我一人戴口罩」。

華盛頓州至今累計27宗確診新冠肺炎病例，是全美確診數目最多的州分。早前該州柯克蘭市一家安老院爆發疫情，患者被送往附近一家醫院接受治療，其後多人死去。而該名孫姓營養師，在該醫院工作經已一年多。他表示，雖然病人均是死後才驗出染病，且病人入院時均戴上口罩，但院內醫護人員卻沒有穿上任何防護裝備。

更令他驚訝的是，同事對有染病患者在醫院內死去似乎不太緊張；醫護人員當中僅約4分1人有戴口罩，即使是接觸過病人的同事，自恃年輕又沒有慢性病史不怕受感染。有同事見孫男戴口罩，竟問他是否生病。又有同事叫他摘下戴口罩，因擔心「會造成其他人恐慌」。當他向主管詢問醫院的防護政策，主管也表示沒強制戴口罩。

孫男最後感嘆，台灣人很幸福，因為美國疾控中心建議市民不要戴口罩，他現在只能自求多福，又擔心當地病例愈來愈多，疫情加劇。