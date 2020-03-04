新冠肺炎：市民無接觸式寄收包裹　降感染風險

新冠肺炎疫情持續擴散，為降低感染風險，內地各省市均推出「無接觸式投遞接收」服務。湖北武漢市郵管局周二（3日）指，該市已有1557個接收點提供服務，市民只需網上或電話下單成功後，將包裹放在投遞點即可寄出包裹。

市民寄包裹和取件同樣採取「無接觸」方式，只需在寄件前一日將包裹整理好並留有收寄信息，隨後與速遞員聯繫，翌日放在屋苑門口即可。除採用上述方法，武漢市內亦設有大量無接觸投遞點，主要安排在屋苑大門，並由中國郵政或各大速遞公司提供服務。有速遞員指，只要確定目的地或物品可以郵寄就能寄出，目前省內寄出包裹基本已恢復正常。

因應疫情影響，各大速遞公司均推出多種投遞服務，中國郵政提供線上、線下2種方式，市民可通過微信公眾號、電話聯繫客服下單，或親身到門市投遞。中國郵政指，疫情期間將優先收寄醫療防疫物資和民生保障用品，其次為個人可收寄的緊急必需品；由於郵件快件需消毒，目前不建議客戶交寄生冷鮮物品。