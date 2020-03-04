新冠肺炎：武漢餐飲公司哄抬物價　被罰300萬元人民幣

湖北武漢市一間餐飲服務公司涉在防疫期間哄抬物價，包括一個茄子賣7元（人民幣，下同，約7.8港元）。市場監督管理局周二（3日）發出行政處罰聽證告知書，擬對該公司的行為，依法頂格罰款300萬元（約335萬港元）。

經查，2020年2月4日至2020年2月29日，土家二妹餐飲服務有限公司在電商平台上共銷售6630份蔬菜訂單。其中，網售的蕃茄價格為22元一公斤、四季豆價格36元一公斤、紅蘿蔔價格25元一公斤。然而，同市的白沙洲農副產品大市場有限公司提供的同期上述蔬菜價，分別為蕃茄7.5元一公斤，四季豆16元一公斤，紅蘿蔔4元一公斤。另查明，涉事公司還在其網店標明，茄子售7元1個，粟玉10元1條，白蘿蔔6元至8元1個。

《告知書》稱，該公司的銷售方式，客觀上造成消費者的恐慌情緒，推動疫情防控期間蔬菜價格過快上漲，情節極其嚴重，且經市場監管部門約談和告誡仍拒不改正，遂依法作出上述決定。