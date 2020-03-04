新冠肺炎：深圳工廠搶人　開天價時薪推薦獎金

內地新冠肺炎疫情持續，不少地方仍實施出行管制措施，工人無法返回工作地點，導致企業缺人情況嚴重。有內地媒體報道，深圳市有企業以高於正常1/4的時薪利誘工人，亦有手機廠開出天價推薦新人獎金，推薦一人最多可獲超過7000元（人民幣，下同，約7800港元）。

以往由於工人於春節前返鄉，工廠為了在年底趕貨，會大量招聘臨時工，待春節過後工人返回，臨時工的工資便隨之下調。但疫情之下，全國各地實施嚴格交通管制，不少工人無法返回深圳，即使返回也需接受隔離。儘管政府和企業已使出渾身解數，如包車、包機接送員工，也無法解決工廠燃眉之急。

來自江西贛州、今年29歲的王久來（化名），上周四（2月27日）乘火車抵達深圳後，隨即到福田區聯想廠房面試。像他負責組裝的工人，以往時薪為19元（約22港元），但現在工廠開出高達24元（約27港元）的時薪，被形容是近年最高。

有在深圳開設人力資源公司的胡先生稱，「這是我十幾年來看過最缺人的一次」。在缺人的情況下，像富士康這種大企業更是首當其衝。該公司位於龍華和觀瀾廠區內的大部分餐飲娛樂設施均關上大門。有工人指，廠內人數不及以前的一半。

據富士康內部招聘軟件信息顯示，龍華廠區需招7000人，觀瀾廠區招20000人。為了應對人力不足，富士康一方面安排現有員工分批復工，同時通過內部推薦招募新人。透過內部推薦的新員工和離職返聘員工，每人獎勵6750元（約7500港元），另加360元（約400港元）的新人入職獎金。