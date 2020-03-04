新冠肺炎：大陸網民散布「桃園封城」　近百人涉發謠言被捕

台灣桃園市政府近日網傳一則「桃園封城」公文，聲稱桃園在上月29日實行管制封城。事件引起民眾恐慌，市政府隨即闢謠，並報警求助。警方調查發現，發布假消息的IP位址來自中國大陸。台灣的內政部警政署周三（4日）表示，目前涉及疫情謠言共有178宗，其中已逮捕69宗案件的約100名涉案人員。

市政府隨即闢謠指，假文件上的防偽、文件字號和「市長鄭文燦」的簽名印章與真的公文一樣。桃園市警局刑警大隊副大隊長鄧中義表示，來自大陸的網民在Facebook上偽裝為台灣用戶「張湘」發布假消息；並強調若民眾信以為真轉發、散布不實訊息，恐觸犯相關防疫規定，最高可被判囚3年，拘役或罰款300萬新台幣（約79萬港元）。

偽造的市政府公文上聲稱，桃園某醫院發生院內群聚感染，自公告日起開始對轄區內交通進行管制，全市公交、捷運、長途客運暫停營運，無特殊原因，市民不要離開桃園，恢復時間另行通知，「桃園市各級學校預期停課兩周，若有變更，另行通知，望各位家長、學生在家做好防疫措施」。