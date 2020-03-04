新冠肺炎：售假劣質口罩圖利　警破製假窩點拘18人

新冠肺炎疫情初爆發時，內地的防護物資出現短缺，有不法分子卻製售假冒劣質的口罩趁機圖利。河南鄭州鐵路公安近日破獲一宗特大生產、銷售假冒偽劣口罩案，累計繳獲逾32萬個假冒口罩，並先後將涉嫌生產、銷售假冒偽劣產品的18名疑犯拘捕到案。

警方上月初接報稱，在鄭州火車站中鐵快運託運部，發現有大量「飄安牌」醫用口罩，並判斷該批口罩為假冒偽劣產品。警員趕赴現場，初步清點共計30萬個，經與河南省長垣縣飄安有限公司聯繫，確定無出產該批次口罩，證實為假冒產品，遂予以扣押。

經查，該批口罩為河南某公司員工盛某，於1月下旬向疑犯張某購買，共預購50萬個口罩。張某收到15萬元（人民幣，下同，約17萬港元）訂貨款項後，將首批30餘萬個口罩寄出，惟前者收貨後發現口罩不符合要求，遂與對方協商退貨，並於上月5日準備以中鐵快運寄出退貨。

張某供稱，假口罩是在另一疑犯手上，以每個3毫的價格購入，再以每個8毫的價格出售。警方調查後，最終先後拘捕在河南設廠生產假冒口罩的3名疑犯，並發現工廠內的機器布滿污漬，口罩原料和成品隨意堆放在地，生產過程中更無任何消毒和防護措施。目前上述製假窩點已被有關部門查封。