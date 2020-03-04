新冠肺炎：衞健委證新傳播途徑　糞尿氣霧恐播毒

國家衞健委和國家中醫藥管理局周三（4日）發布最新的第七版新冠肺炎診療方案，正式確認新的病毒傳播途徑，從糞便及尿中分離出病毒，提醒民眾需注意糞尿污染環境、或造成氣霧傳播（內地稱氣溶膠）或接觸傳播；當局亦證實氯己定（或稱洗必泰，Chlorhexidine）不能有效消滅病毒。

方案顯示，目前所見傳染源主要是新型冠狀病毒感染的患者，無症狀感染者也可能成為傳染源。除呼吸道飛沫和密切接觸傳播途徑外，在相對封閉的環境中長時間暴露於高濃度氣溶膠情況下，可能出現氣霧傳播。

方案提出，醫療機構使用中醫藥在救治工作中有積極作用，結合中西醫治療，有良好效果。中醫治療適合輕微病症、普通型和重型患者，以中藥配合治療，例如清肺排毒湯、化濕敗毒湯等。

目前研究顯示，病毒與蝙蝠SARS樣冠狀病毒同源性達85%以上，病毒對紫外線和熱敏感，56℃在30分鐘，或使用乙醚、75%乙醇、含氯消毒液、過氧乙酸和氯仿等溶劑均可有效滅活病毒。