新冠肺炎：獄警帶病工作致擴散　11官涉違紀違法受查

山東濟寧市任城監獄早前有大批獄警和囚犯感染新冠肺炎，政法委、最高人民檢察院、公安部等多個部門組成的調查組前往當地調查。調查組周三（4日）公布結果，指從武漢返濟寧的人員，傳染予獄警和工作人員後，獄警帶病入監獄工作，導致疫情迅速擴散。目前已有11名官員涉嚴重違紀違法受查。

調查結果顯示，有人員在1月21日從武漢開車返回山東濟寧後，令多名獄警和囚犯確診感染。調查組認為，任城監獄原有領導官員官僚主義、形式主義嚴重，管理鬆懈，出現獄警帶病工作的情況，而山東省司法廳、監獄管理局作為上級主管部門，對涉事監獄疫情防控督導不力，失察失職。

調查組建議，對上述相關問題按照紀檢監察機關和司法機關規定依法處理。省紀委監委、省委政法委周三回應稱，省紀檢監察機關已對省司法廳前黨委書記、廳長、省監獄管理局黨委書記及第一政委解維俊，省監獄管理局前黨委副書記、政委姜運華、前副局長王文傑、監獄長劉葆善、副監獄長鄧體賀等11人受查；另外，王文傑、劉葆善、鄧體賀3人涉玩忽職守罪等罪名被檢察機關立案調查。