新冠肺炎：研究指病毒已突變演化出2亞型　傳染力有異

新冠肺炎疫情持續，中國科研團隊周二（3日）公開的最新研究，發現病毒近期已突變，產生了149個突變點，並演化出2個亞型，分別是L亞型和S亞型，其中前者更具侵略性，有更強傳染力。

研究來自中國科學院主辦的《國家科學評論》，通過對目前規模最大的103個新冠病毒全基因組分子進化分析，研究發現病毒株近期已產生突變點，149個突變點中有101個屬L和S兩個亞型，其中前者佔70%，後者則為30%。

而通過比較，作者發現S亞型新冠病毒與蝙蝠來源的冠狀病毒在進化樹上更接近，因此認為S亞型是相對古老的版本；L亞型則在疫情於武漢爆發的早期更為普遍，雖然其在今年1月初後發生頻率有所下降，但研究認為倘沒有人為干預，其可能更具侵略性和擴散得更快速。

雖然樣本顯示大部分患者只感染了L或S其中一個亞型，不過近期一名有過武漢旅行史的美國患者分離出的病毒株，顯示其可能同時感染了兩種亞型的新冠病毒。隨着深入了解不同亞型，研究有助於新冠肺炎差異化的治療和防控。