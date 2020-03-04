新冠肺炎：武漢治愈率超50%　各醫療設備已達供需平衡

新冠肺炎疫情持續，國務院疫情聯防聯控機制周三（4日）舉行記者會，會上指截至周二（3日），重災區湖北武漢市的新冠肺炎治愈率已超過50%；湖北省除武漢以外的各市，總治愈率已經超過76%，連續19日上升。

國家衞生健康委新聞發言人、宣傳司副司長米鋒表示，目前新冠肺炎抗疫方向是要鞏固前期的救治成果、完善治療方案、中西醫結合。繼續提高治愈率，降低病亡率。另外，有關防疫專家對前期的醫療救治工作進行了總結分析，再次對資料方案進行修訂調整，第七版的新冠肺炎診療方案亦已經投入試行。

工業和信息化部裝備工業一司司長羅俊傑在會上表示，截至周二有關企業已對湖北、武漢提供6.5萬部醫療設備，其中無創呼吸機1.4萬部、有創呼吸機2900多部、心電儀1.5萬部、空氣消毒機1.5萬部；由於全國正逐漸復工復產，目前負壓救護車日均產能已經達到100輛，武漢市累計運作的負壓救護車已達239輛；而醫用防護服生產亦正不斷增產，目前已基本滿足湖北第一線防疫的供需平衡。