農業農村部︰烏龜水魚牛蛙按水生物種管理　不入禁食名錄

全國人大常委會早前通過「野味禁食令」後，龜、鱉（水魚）、蛙等兩棲動物能否上餐桌，一直是輿論焦點。深圳早前就《全面禁止食用野生動物條例（草案）》徵求意見時，就把龜、水魚納入禁食範圍；惟中國水產雜誌社官方微信周三（4日）披露，指農業農村部當天緊急印發通知，明確中華鱉、烏龜將按水生物種管理，意味着或不納入禁食範圍。

該通知指出，要明確水生野生動物的範圍，對於列入國家重點保護水生野生動物名錄、《<瀕危野生動植物種國際貿易公約>附錄水生動物物種核准為國家重點保護野生動物名錄》及《人工繁育國家重點保護水生野生動物名錄》的物種，嚴格按照相關規定管理。另列入《國家重點保護經濟水生動植物資源名錄》的物種和農業農村部公告的水產新品種，則按《漁業法》管理，其中中華鱉、烏龜等列入上述名錄的兩棲爬行類動物，將按照水生動物管理，牛蛙則在水產新品種列表中。

通知同時要求，要強化源頭管理，嚴格水生野生動物審批；重點對水生野生動物來源合法性、申報材料真實性，及與審批條件的相符性嚴格把關，完善相關檔案和標識制度，推動水生野生動物動態化、可追溯管理，並加強水生野生動物標識管理，未取得標識的一律不得進入市場。

據了解，農業農村部尚未正式公布相關通告，惟《中國水產》是由全國水產技術推廣總站主辦，而全國水產技術推廣總站則是農業農村部直屬機構。

全國人大常委會上月通過《關於全面禁止非法野生動物交易、革除濫食野生動物陋習、切實保障人民群眾生命健康安全的決定》，當中規定包括人工飼養在內的陸生野生動物均列入禁食範圍，惟魚類等水生野生動物則按《漁業法》規定進行管理。及後，鱉、烏龜、牛蛙等兩棲爬行類動物屬於陸生還是水生，曾引起輿論熱議。

對於兩棲類動物相關政策，農業農村部漁業漁政管理局副局長韓旭曾在上月27日表示，該部正和國家林草局協商，本着革除濫食野生動物陋習，保障人民健康安全，保障水產品供給安全的原則，調整完善相關目錄和配套規定，明確禁食範圍。