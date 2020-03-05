美眾議院通過《台北法案》　要求行政部門助台鞏固邦交

美國眾議院周三（4日）以415票贊成、0票反對，通過稍作修正的《台北法案》（Taipei Act），要求美國行政部門以實際行動協助台灣鞏固邦交及參與國際組織；法案也呼籲，美方應尋求機會進一步增強與台灣經貿關係。

據了解，參議院版本《台北法案》由共和黨籍參議員賈德納（Cory Gardner）於去年5月23日提出，眾議院版本則由共和黨眾議員柯蒂斯去年10月18日領銜提出。該法案呼籲美國行政部門支持台灣參與國際事務，並表示當局可在適當情況，符合國家利益下，考慮向採取嚴重或重大行動對台灣造成傷害的國家，降低經濟、安全及外交接觸。

參議院去年10月29日已通過法案，眾議院外交委員會翌日亦通過眾議院版本。惟因眾議院相關委員會近期決定採用參議院版法案案號，並對法案內容稍作修正，包括移除鼓勵美台簽署自由貿易協定（FTA）的章節，改以呼籲美國貿易代表署（USTR）進一步增強美台經貿關係等較廣泛文字取代。

知情人士透露，由於參議院版法案被修改，即使法案能在眾議院表決通過，仍須送回參議院表決通過一次才送出國會，由美國總統特朗普簽署後生效。