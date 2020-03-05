新冠肺炎︰成都餐飲迎報復性消費　食客瘋狂加餸加料

內地新冠肺炎疫情增速放緩，各省市區陸續復工。其中，四川成都市各行各業正有序復工，當地傳媒發現，經歷「疫情寒冬期」後，餐飲行業近日遇上「報復性消費」，當中以火鍋回暖速度最快；有火鍋負責人笑言︰「市民可能太久沒吃過火鍋了，點牛油鍋的很多。」另在奶荼店方面，選擇大杯、超大杯的顧客比例，亦由疫情前的27%急增至45%。

報道引述數據顯示，成都的餐飲堂食消費較上周整體增長平穩，其中火鍋、串串香等商戶的回暖迹象更為明顯，增速超過同期燒烤、川菜等的表現；另自上周以來，成都火鍋店的日均訂單環比增速，較燒烤、川菜等高出至少10個百分點，成為當下最快回暖的餐飲品類之一。

在外賣訂單方面，從2月10日開始，成都市民的火鍋訂單第二周比第一周增長22%，第三周又比第二周增長31%，達到1.4萬單。有火鍋負責人表示，目前外賣單量對比疫情前的外賣單量，增長已超過3倍。

在外賣菜品選項來看，在疫情前，火鍋外賣最熱賣的菜品是午餐肉，惟在疫情緩解後，「牛油辣味」則擊敗了午餐肉，成了所有火鍋訂單最熱門的菜品選項。

另一方面，成都線下餐飲消費亦已好轉，其中以麵包、奶茶、快餐小吃等餐飲品類增長最快，訂單量已逐步恢復到疫情前的水平，更有個別奶茶門店的訂單量較春節前環比增長超6成。成都2月份的珍珠奶茶外賣訂單累計超過2.5萬杯，其中1.9萬杯是第三周裏消費。

從選項來看，許多奶茶訂單選擇「大杯、超大杯」，佔比高達45%，而去年12月份同期只有27%。同時，許多奶茶訂單選擇了加料（加燕麥，布丁等）；過去一周一共有4192個奶茶訂單選擇了加料；相較去年12月，平均一周選擇加料的奶茶訂單不到1500單。