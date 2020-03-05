男童遭惡毒繼母切下體　生殖器功能恐難恢復

所謂虎毒不吃兒。安徽日前卻有一名繼母狠心將繼子的陰莖連同睾丸一併割斷，其行兇原因未明。至於因男童事後已接受手術，但醫生其生殖器功能能回復正常不表樂觀。

事發於安徽阜陽市，今年12歲的男童就讀小學5年級，跟隨到當地打工的沈姓父親，一同居住於一間出租房。周二（3日）下午3時許，沈父外出時，繼母突闖入房間，並持水果刀將男童生殖器割斷。沈父回家發現後立即將兒子送往醫院搶救。

位於合肥市的安徽醫科大學第一附屬醫院泌尿外科主任醫師張賢生稱，男童送院時，被割下的生殖器放在袋中一併送來。由於男童由阜陽的醫院輾轉送合肥已耽誤了數小時，醫院立即替他動手術。得悉稱是男童繼母所為，張醫生不禁稱「沒見過那麼狠的」。

由於男童的陰莖連同睪丸完全切斷，加上血管、神經都非常細，手術由晚上8時許開始持續到翌日凌晨4時許。對於男童的生殖器能否恢復正常功能，張醫生表示「非常難」。據了解，男童手術後還需接受進一步救治。

至於行兇的繼母，據指沈父事發後已報警，但由於他跟隨救護車將兒子送院，所不知道警方如何處理。