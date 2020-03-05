新冠肺炎：中年漢出院隔離期間猝死　病愈復發堪憂

內地新冠肺炎病人治愈後再發病的情況令人憂慮，湖北武漢一名確診患者上月底康復後出院到指定酒店接受隔離，期間突然再發病，經送院搶救無效身亡。

家住武漢礄口區的死者妻子梅女士稱，李姓丈夫今年36歲，上月12日入住漢陽方艙醫院，經過治療和專家組會診確認，符合新冠肺炎患者出院標準，同月26日獲准出院。根據出院指示，李先生入住礄口區漢西三路維也納酒店接受隔離觀察。

梅女士稱，丈夫入住一兩天後表示口乾胃脹。周一（3月2日）上午，她與丈夫視像通話時，丈夫稱不想吃東西，又感到全身沒力氣，連站都站不穩，很快便掛了線。梅女士之後再打電話給丈夫已打不通，情急下便致電酒店前台，工作人員叫她不用擔心。

數小時後，李先生再與梅女士通電，這時醫生剛好巡房，醫生告訴梅女士，李先生的問題可能是精神壓力大。後來李先生由救護車送到附近的醫院，同日下午5時8分證實死亡 。

據梅女士提供由武漢市衞健委開立的死亡醫學證明書顯示，李先生直接死亡原因為新冠肺炎，引起死亡的疾病或情況為呼吸道阻塞猝死、呼吸循環衰竭。另酒店的工作人員向記者稱，與李先生同時入住康復點的還有十多人。目前，其他人未出現類似李先生的突發情況。