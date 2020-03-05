新冠肺炎：武漢新設工作組　嚴防疫情蔓延農村

湖北省委常委、武漢市委書記王忠林，早前在會議上研究部署農村防疫工作時，提到農村地區疫情防控具有特殊性、複雜性，提出要嚴格封控措施，對農村實施封閉管理。武漢市新冠肺炎疫情防控指揮部周三（4日）就增設「農村工作組」，嚴防疫情向農村地區擴散蔓延。

武漢市新冠肺炎疫情防控指揮部不斷進行調整，先後成立多個組別，包括床位保障組，疾病控制組，黨建考核組，援漢醫療隊接待協調組，非新冠肺炎醫療救治組等。

湖北省長王曉東早前調度市州疫情防控工作時，曾指出當前市州疫情呈現城市向農村蔓延，輸入型向社區感染型發展的新態勢。對於農村防疫工作，王忠林除提出要對農村實施封閉管理，亦要求村民暫停一切聚餐聚會，宣傳引導在外務工的農民工，疫情期間不要返村，共同配合做好農村封閉管理，同時兼顧農業生產。

據了解，農村工作組已先後到6個新城區領導督導工作，並下設綜合組、督導組、生產保供組、扶貧攻堅組等4個專項小組，主要負責抓好農村疫情防控工作，統籌做好春季農業生產，重點做好春耕備耕和「菜籃子」生產保供工作；另初步劃分等級差異化疫情防控措施，將指導新型農業經濟主體有序復產，村民有序復工，幫助貧困戶就近復工。