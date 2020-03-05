桂民海女兒痛批中方　籲各國示警赴華恐遭任意拘禁

香港銅鑼灣書店老闆桂民海上月被浙江省寧波市中級人民法院，以為境外非法提供情報罪名，判處有期徒刑10年。他的女兒Angela周三（4日）在美國《華盛頓郵報》撰文，痛批中國「厚顏無恥」，各國應向公民示警，前赴當地恐面臨任意拘禁風險。

Angela寫道，在26歲生日隔天，當時正準備上床睡覺，並收到某人的訊息指見到其父親被判刑的消息。她稱，自父親被強行帶到中國以來，無法獲得任何情報，卻因「為境外非法提供情報」被判刑，這種超現實的指控，代表中國的「厚顏無恥」再上新台階。

她認為，中國當局擔心父親會與外界分享遭綁架和拘留期間的資訊，於是對他重判；同時藉此報復瑞典筆會頒發圖霍夫斯基獎給他。她續指，瑞典外交部並未收到父親要求放棄國籍的要求，中國亦不允許瑞典領事官員探訪桂民海，批評父親不再是瑞典公民，是中國單方面決定。

Angela表示，歐盟最近發表一份關於父親被判刑的聲明，稱判決結果「有等待解決的嚴重問題」，質疑：「但為甚麼歐盟不公開詢問這些問題呢？為甚麼不要求立即釋放他？」她提出，各國政府至少應發布旅行警示，讓公民知道他們在中國若遭到任意拘留和監禁時，無法獲得保障。