新冠肺炎：武漢適時啟動復工　陳一新促研滯留人員離開

中央指導組副組長、中央政法委秘書長陳一新周三（4日）稱，武漢新冠肺炎疫情持續向好，防控工作已從被動轉向主動，工作重點需作出調整，一方面要關緊疫情「水龍頭」，同時適時啟動復工復產，並提前研究滯留當地人員離開問題。

陳一新在武漢指揮部指導督導疫情防控工作時指出，因應當地疫情形勢發生的新變化，一方面要堅持按依法、精準、惠民及科學原則進行防控工作，同時推動具針對性措施，鞏固和擴大抗疫成果。

針對復工復產問題，陳一新表示要實行分區分級差異化防控，分類分時有條件復工復產，對企業按照及時評估、動態掌握、先易後難的原則，批准分批復工復產。

對目前仍滯留在武漢的人員，陳一新指示要作一次全面排查，對經隔離並檢查沒有被感染的滯留人員，應研究提出妥善解決問題的意見。

而由於當地監獄爆發疫情，陳一新再要求確保所有特殊場所納入各地疫情防控體系，服從屬地統一調度和統籌防控，做好患者隔離救治工作。他又提醒，當前是春耕備耕時節，要抓緊解決影響春耕備耕的突出問題，促進農民開展農業生產，確保不誤農時。