新冠肺炎：何大一：病毒起源於中國　或與人類共存

發明治療癌症的「雞尾酒療法」、美籍華裔科學家何大一周二（3日）接受境外傳媒訪問時稱，不認為新冠病毒有可能是被惡意製造，或從實驗室中釋放出來，但對於病毒是起源於中國一事毫不懷疑。對於應對新冠肺炎爆發上，他認為中國在科學方面可圈可點，卻在疫情防控上缺乏適當的指揮結構，相互推諉責任導致疫情大規模爆發。

何大一表示，根據對沙士和新冠病毒的了解，以及對從其他動物種類中發現的新冠病毒的了解，並不懷疑新冠病毒起源於中國，但對於有報道指是起源於美國一事則有所保留。他提出，人類在20年內遭遇3次冠狀病毒疫情，包括新冠肺炎、沙士、中東呼吸綜合症，認為冠狀病毒可能會與人類共存，並通過天氣的變化從北半球移到南半球，再於下一個季節再次出現，因此必須要針對冠狀病毒提出一個永久解決方案。

何大一認為，美國不大可能面臨武漢或湖北的失控狀況。他現時領導美國哥倫比亞大學4個團隊進行研究項目，尋找兩種可以截斷新冠病毒的抑制劑，以及一種可治療感染者的單克隆抗體，目標是研發針對冠狀病毒家族的廣譜藥物。