新冠肺炎：防疫措施對國內外公民一視同仁　中韓擬建聯控機制

國新辦周四（5日）舉行新聞發布會，與會的外交部副部長馬朝旭稱，中方已從世界各地協助接回1300餘名滯留海外的中國公民；來自疫情嚴重的國家或地區的人員入境後，需採取不同的檢疫防控措施，強調有關措施對中國及外國公民一視同仁，無差別執行。

馬朝旭指，疫情爆發後，中方依據世衞有關條例和提出的政策建議，及時表明立場，並與各國協商溝通，減少措施對中外正常人員、經貿往來所造成的影響。中國駐外使領館亦積極主動聯繫回國無門的湖北、武漢籍人士，至今已從世界各地協助接回1300餘名停滯海外的中國公民。

他表示，來自疫情嚴重國家或地區的人士，入境中國後需採取不同的檢疫防控措施，包括測量體溫、要求居家隔離14天、集中觀察等，有關措施均依法依規，同時是防疫工作的需要，可有效防止疫情跨國傳播。

針對南韓疫情愈趨嚴重，馬朝旭透露中方正與南韓探討建立聯防聯控機制，在衞生、檢疫、海關等方面加強溝通合作，建立綜合性平台，交流疫情訊息。他指出，中方願提供一切必要的援助，已向南韓提供疫情防控指南，並會提供一批急需的醫療物資。