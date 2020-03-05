新冠肺炎：劉曉明否認隱瞞疫情　追封李文亮

中國大陸駐英大使劉曉明當地周一（2日）出席一個智庫活動時，屢被問及關於新肺冠炎疫情的問題。對有人質疑陸方隱瞞疫情數字，又導致醫生李文亮被訓誡，劉曉明強調大陸本着公開、透明的方式與國際分享疫情信息，反指提出質疑的人不相信世界衞生組織專家，只信自己和西方媒體。

劉曉當日在英國皇家國際問題研究所發表關於大陸外交政策的主題演講，表示這次疫情令世界更團結，陸方不但盡力控制國內疫情，又積極與國際社會合作，例如分享病毒基因序列、病源信息以及治愈病例經驗等。他又指大陸為疫情付出巨大代價，卻為世界其他國家爭取了時間。

對有人質疑陸方公布的疫情數字，劉則表示外國政府和世衞組織都相信陸公布的疫情數字，反駁質疑的人如果連世衞組織專家也不相信，難道只相信自己、相信西方媒體、相信謠言和恐慌製造者。他強調只有彼此信任，才能建立信心，這對贏得抗疫至關重要。

被問李文亮當初因揭露疫情而遭當局指摘，劉強調大陸不存在對舉報疫情信息的隱瞞，又對李文亮的不幸去世感到痛心，指中央政府已經派出專門工作組對有關情況進行調查。他又稱，第一個報告疫情的醫生叫張繼先，當發現新冠病毒後立即報告上級，並獲得嘉獎。

當被問大陸為何阻止台灣參加世衞組織，劉表示台灣是中國大陸的一部分，並非主權國家，不能參與世界衞生組織，這是國際公認的立場。一些人企圖利用疫情炒作世衞組織涉台問題，目的是將其政治化，中方對此堅決反對。

另大陸衞健委官網周四（5日）公布，決定對參與新冠肺炎抗疫的百多個團體，以及超過500人作出表彰，當中大陸駐英使劉曉明當地周一（2日）出席一個智庫活動時，屢被問及關於新肺冠炎疫情的問題。對有人質疑陸方隱瞞疫情數字，又導致醫生李文亮被訓誡事件，劉曉明強調大陸本着公開、透明的方式與國際分享疫情信息，反指提出質疑的人不相信世界衞生組織專家，只信自己和西方媒體。

劉曉當日在英國皇家國際問題研究所發表關於大陸外交政策的主題演講，表示這次疫情令世界更團結，陸方不但盡力控制國內疫情，又積極與國際社會合作，例如分享病毒基因序列、病源信息以及治愈病例經驗等。他又指大陸為疫情付出巨大代價，卻為世界其他國家爭取了時間。

對有人質疑陸方公布的疫情數字，劉則表示外國政府和世衞組織都相信陸方公布的疫情數字，反駁質疑的人如果連世衞組織專家也不相信，難道只相信自己、相信西方媒體、相信謠言和恐慌製造者。

被問李文亮當初因揭露疫情而遭當局指摘，劉強調不存在對舉報疫情信息的隱瞞，又對李文亮的不幸去世感到痛心，指中央政府已經派出專門工作組對有關情況進行調查。他又稱，第一個報告疫情的醫生叫張繼先，當發現新冠病毒後立即報告上級，並獲得嘉獎。

當被問大陸為何阻止台灣參加世衞組織，劉表示台灣是中國大陸的一部分，並非主權國家，不能參與世界衞生組織，這是國際公認的立場。一些人企圖利用疫情炒作世衞組織涉台問題，目的是將其政治化，中方對此堅決反對。

另大陸衞健委官網周四（5日）公布，決定對參與新冠肺炎抗疫的百多個團體，以及超過500人作出表彰，當中李文亮被追授「全國衞生健康系統新冠肺炎疫情防控工作先進個人」稱號。